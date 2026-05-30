【カイロ＝溝田拓士】ロイター通信によると、コンゴ民主共和国政府は２９日、同国内でエボラ出血熱に感染した疑いのある患者が１０２８人に上ったと明らかにした。感染の急拡大に歯止めがかからない模様だ。世界保健機関（ＷＨＯ）によると、同国の死者数は２００人を超えた。エボラ出血熱の感染は同国北東部や隣国ウガンダで増えており、数か月前から始まった可能性が高いとみられる。今回流行しているのは有効なワクチンや