全国の９割以上が大阪市に集中する「特区民泊」 全国の９割以上が大阪市に集中している「特区民泊」。 【写真を見る】「民泊絶対反対！！」大阪・阿倍野区では黄色い“のぼり”がずらり 国が指定した特定の地域で通常より緩和された営業要件で民泊を運営できる制度ですが、大阪市は２９日に新規受け付け停止しました。背景にあるのが、民泊を利用する外国人観光客らによるゴミ・騒音などの問題です。 一方で専門家は、特