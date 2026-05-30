【ワシントン共同】中南米を管轄する米南方軍は29日、ドノバン司令官がキューバにあるグアンタナモ米海軍基地周辺を訪れ、複数のキューバ軍高官と同日会談したとX（旧ツイッター）で公表した。トランプ政権はキューバの反米姿勢の転換を狙い圧力を強めており、両国の軍高官による会談は異例。「任務の安全上の課題」を巡り短時間、意見交換したという。会談はグアンタナモ基地の外周部で実施した。南方軍は、同基地が「任務や