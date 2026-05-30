■MLBホワイトソックス ー タイガース（日本時間30日、レート・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地のツインズ戦に“2番・一塁”でスタメン出場。しかし、2回の第2打席でアクシデントが起こった。1死一塁の場面で二ゴロを放つと、併殺を阻止しようと村上は一塁へ全力疾走。その際に右太ももを痛めたとみられ、プレー後にベンチへ下がった。球