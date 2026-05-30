元HKT48のタレント村重杏奈（27）が30日までに、自身インスタグラムを更新。29日に発売された写真集「あんな」の帯にメッセージを寄せてくれた「おじさん達」を公開した。「完成！！！！もうすぐみんなの手元にしげの初めての写真集の帯は売れていく姿を側で見てくれていたおじさん達に書いてもらいました皆さん本当にありがとうございます私！村重は！おじさんと仕事するのが大好き！それでは！！ご一緒に！！芸能界！芸能