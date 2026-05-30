長く第一線に残り続ける選手には、共通するものがある。６月２７日、福岡国際センターで行われる九州プロレス設立１８周年記念大会「九州超元気祭」で、ＴＡＪＩＲＩとともに第１８代九州プロレスタッグ王者としてリングに立つ永田裕志も、その一人だ。「多分僕より年上でキャリアも長くて、いまだに日本でまともに出続けてる人って数人しかいなくて、そのうちの一人じゃないですかね」。それだけ長く続けてるっていうのが、まず