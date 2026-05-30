スペイン１部の名門レアル・マドリードは次期監督としてジョゼ・モウリーニョ氏と３年契約を結んだ。英メディア「ＢＢＣ」によると、６月７日のクラブ会長選挙が終わるまで正式発表しない予定という。今季無冠に終わったＲマドリードは２０１０年から１３年にかけてチームを指揮した名将に再建を託すことになる。現在はポルトガル１部ベンフィカを率いているが、同メディアは「６３歳の彼（モウリーニョ）の契約は現会長フロレ