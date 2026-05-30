俳優のブラッド・ピットは今後、結婚するつもりはないという。ブラッドは2000年から2005年まで女優ジェニファー・アニストン、2014年から2019年まで女優アンジェリーナ・ジョリーと結婚しており、2022年からはジュエリーデザイナーのイネス・デ・ラモンと交際しているが、再婚には慎重な姿勢を示していると言われている。 【写真】恋人と手をつないでラブラブデート恋も別れも多い人気俳