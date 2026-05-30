フェイエノールトFWスターリングが高速道路で事故オランダ1部フェイエノールトに所属する元イングランド代表FWラヒーム・スターリングが引き起こした事件が大きな衝撃を与えている。英紙「ザ・サン」は現地時間5月29日、31歳のアタッカーが薬物運転の疑いで逮捕されたと報道。記事では「木曜日の午前9時頃、M3南行きのミンリー・インターチェンジ付近で、ランボルギーニがバリアに衝突した」と事故の状況が具体的に伝えられてい