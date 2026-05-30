複数の世代を対象に実施された調査で、13〜28歳の「Z世代」がエンターテインメントに対してどのような関心を寄せているのかが明らかになりました。その中で、調査対象となったZ世代の59％が「1つの作品を追いかけるため」にストリーミングサービスへの加入と解約を積極的に繰り返していることも分かっています。2026 Audience Insights Report - IGNEhttps://www.ign.com/special/generationsinplay/Gen Z Cancels Streaming Subs