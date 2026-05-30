４１歳のイケメン俳優が、車を運転する姿を公開し、反響が集まっている。「ＭＡＳＥＲＡＴＩ」と題して３０日までにインスタグラムに写真をアップしたのは、俳優の速水もこみち。サングラスをかけ、スポーツカーを颯爽（さっそう）と運転している。その姿を見たフォロワーは「椅子がかなり後ろにあるのに足が窮屈になってる！足長すぎる」「足が長すぎて大変そう」「こんなに狭そうに見える運転席。脚長すぎです！！！」「脚