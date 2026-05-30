29日放送のテレビ朝日系『ザワつく！金曜日世界の絶景2時間スペシャル』（後6：50）では、番組と“堂島ロール”で知られる大人気スイーツ店「パティスリー モンシェール」とのコラボスイーツが販売されることが発表された。【写真】ザワつくトリオがプロデュースした”究極のロールケーキ”「パティスリー モンシェール」から長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”に“新たなロールケーキを開発してほしい”と