東京・渋谷区で、路上にポイ捨てされた大量のごみがカメラに捉えられた。人の増加に伴い、ポイ捨てが深刻化。区は対策としてポイ捨てをした人から、罰則として過料2000円を徴収することを決めた。さらにテイクアウト店にもごみ箱の設置が義務付けられることとなった。路上のポイ捨て横行で荒れる街多くの人で賑わう東京・渋谷駅周辺で25日夜11時頃に見られたのは、ごみをポイ捨てする瞬間だ。取材班の目の前で、男性がタバコを捨て