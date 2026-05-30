元日向坂４６で俳優の影山優佳が、運転免許証の更新でゴールド免許に切り替わったことを明かした。スタッフ公式Ｘが新規投稿。「スーパーペーパーゴールドガール爆誕（普通車はＡＴ車に限る）」とおちゃめに報告した。有効期限が金色に輝く免許証の実物も公開。顔写真はパーフェクトな前髪で、トップスのボタンを首元まで全てきちんと留め、清楚系オーラを漂わせていた。資格ホルダーとしても知られる影山が披露した、運転免