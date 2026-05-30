長崎・五島市で、トラクターのすぐ後ろをシラサギたちが追いかける様子がカメラにとらえられた。通常、シラサギは警戒心が強いため近づいてこないが、今の時期はトラクターが掘り起こすカエルやミミズを狙って接近してくるという。田んぼでシラサギが熱心な“追っかけ”長崎・五島市で20日に撮影されたのは、田植えを間近に控えた田んぼを耕すトラクターだ。その後ろには、トラクターのあとを追う白い鳥たちの姿があった。熱心な“