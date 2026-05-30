村上にアクシデントが発生したようだ(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月29日、本拠地でのタイガース戦に「2番・一塁」で先発出場。【動画】ついに大台到達！村上宗隆、圧巻の20号アーチをチェック村上は3回一死一塁の第2打席で二ゴロに倒れたが、一塁へ全力疾走。その際に右太ももを抑える仕草を見せると代走が送られ、ベンチに退いた。何らかのアクシデントがあったと見られる。初回無死二塁の第1打席