元NHKのフリーアナウンサー神田愛花が29日、インスタグラムを更新。46歳の誕生日を報告した。投稿では、風船などで飾られた楽屋で、「HAPPY BIRTHDAY」のタスキとティアラをつけて、ワンピース姿でピンクのスマートフォンを手に鏡撮りする姿を公開。神田は「今日は私、46歳のお誕生日です」と誕生日を報告し、「この年齢になってもとても楽しいお仕事を毎日させて頂けているのも、日頃応援して下さっている皆様のおかげです。本当