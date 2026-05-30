元保健室の先生で、ダンサーグループ「CYBERJAPAN DANCERS」のENAが29日までにインスタグラムを更新。ビキニショットを公開した。ENAは「夏はもうすぐそこだよ〜！」とつづり、星条旗柄のビキニショットを公開した。そして6月20日に大阪で開催される撮影会を告知し、「今年の夏も、みんなと素敵な思い出たくさん作れたら嬉しいな」と呼びかけた。この投稿に「めちゃめちゃ似合っててかわいゆい〜」「エナちゃんかっこいい」「かわ