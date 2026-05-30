レースクイーン（レースアンバサダー）でグラビアアイドルの新田妃奈（26）が29日までにインスタグラムを更新。近況を報告した。新田は「少しご無沙汰してました。お仕事がありがたいことに立て込んでて、集中モードになってました」と報告し、「最近は外にずっといるから日焼けしないといいな」と明かした。続けて「週末は鈴鹿サーキットで、DELiGHTWORKS RACINGのアンバサダーを努めさせていただきました。Rd.4では初の表彰台で