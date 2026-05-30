ラオスで、豪雨により増水した洞窟に閉じ込められていた7人のうち1人が9日ぶりに救出されました。【映像】洞窟から男性が救出される様子（実際の映像）中部サイソンブン県にある洞窟で20日、金を採掘しようと中に入った地元住民7人が豪雨の影響で閉じ込められました。27日には入り口からおよそ260メートルの場所で5人が発見され、救助チームによりますと、きのう夜、このうち男性1人の救出に成功しました。洞窟の通路は担