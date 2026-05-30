名将は、才能の有無よりも「やるか、やらないか」を見る。広岡達朗氏は、伸びない人に共通する特徴について断言した。（ダイヤモンド・ライフ編集部）前回記事《94歳・広岡達朗が「40歳でも現役にこだわる選手」に放った苦言がド正論すぎてぐうの音も出ない。巨人・田中将大にも言及…》はこちらからご覧ください。――長年、多くの選手を指導されてきましたが、「絶対に伸びない人」にはどんな特徴がありますか。口先だけ調子の