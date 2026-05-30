ホワイトハウスの南庭で建設中のUFC特設会場＝29日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は29日、ホワイトハウスの南庭で6月14日に開催される格闘技イベントに、国防総省が米兵数百人を観客として動員する計画を進めていると報じた。イベントは今年の建国250年祝賀行事の一環。下級下士官や下級将校が主な対象で、旅費は自己負担となるとしている。同紙によると、国防総省は米兵に半袖の軍