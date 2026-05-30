Netflix映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』が、6月10日より9日間限定で劇場上映される。その入場者特典が、「KPOPガールズ! キラキラステッカー」に決定した。【画像】入場者特典「KPOPガールズ! キラキラステッカー」（サンプル画像）2025年6月にNetflixで独占配信され、世界的な社会現象を巻き起こした同作。表向きは人気K-POPガールズグループとして活動しながら、裏では悪魔を退治するハンターとして活躍する「HU