◇米女子ゴルフツアーショップライトLPGA第1日（2026年5月29日ニュージャージー州シービュー・ベイC＝6263ヤード、パー71）3日間大会の第1ラウンドが行われ、ツアー初優勝を目指す吉田優利（26＝エプソン）が1イーグル、4バーディー、2ボギーの67をマークし、首位と4打差の8位と好位置で発進した。岩井明愛（23＝Honda）、岩井千怜（23＝Honda）、馬場咲希（21＝サントリー）は70で回り31位に並んだ。原英莉花（27＝