サッカーJ2横浜FCのスタジアムMCを務めるアイドルグループ「アイオケ」メンバー三田萌日香（もにか、25）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。「ヤンマガGリーグ！増刊号二週目が更新されました」と報告し、黄緑色のビキニ水着姿や、黒いワンピース水着姿の撮影ショットを公開した。谷間があらわなデザインや、くびれなどの曲線美際立つショットなどをアップし「今回はちょっぴり大人っぽい