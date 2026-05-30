インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、夫と激しい喧嘩をしたことを明かした。チェ・ジュンヒは5月29日、インスタグラムでファンとのQ&Aセッションを行った。【画像】元巨人選手の娘は「整形怪物」そこでファンから「交際中に、この人と結婚するという予感がするものなのか」という質問が寄せられると、彼女は「ただ“この人じゃなきゃ他に誰に会えるっていうの”という思いが、ジワジワと浮かんできた」と回答した。続けて、「