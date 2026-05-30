モデルでフルート奏者のCocomi（25）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。自撮りを公開した。「最近のphoto dump」と書き出したCocomi。「犬多め」とつづって、愛犬や自撮り、2ショットをアップした。おなじみの重めパッツン前髪を封印した、シースルースタイルも披露した。2000年12月5日に元SMAPのメンバーで俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香が結婚。01年の5月に長女・Cocomi、03年2月に次女・Koki，が誕生した。