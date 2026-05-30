アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた覚書の締結をめぐり、「最終判断する」としていましたが、一部のアメリカメディアは結論は持ち越されたと報じました。【映像】イラン・テヘランの様子トランプ大統領は29日、SNSにイランとの覚書の締結をめぐって、「ホワイトハウスでこれから会議を開き、最終判断する」と投稿しました。合意にあたっては、イランが核兵器を保有しないことに同意する必要があり、ホ