All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国10〜60代の女性282人を対象に、20代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「唇が魅力的だと思う20代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：浜辺美波／40票2位に選ばれたのは浜辺美波さん。上品で形の整った唇は、彼女の透明感あふれるビジュアルを象徴するパーツの一つです。微笑んだ時の口角の上がり方が非常