パスポート保有率が平均以上の都道府県を可視化したマップがSNS上で大きな注目を集めている。件のマップを紹介したのはジオグラフィック航空アナリストのいつかいちくんさん（@itsukaichi_engi）。【図】パスポート保有率が平均以上の都道府県、実はわずか9都府県日本人の平均パスポート保有率は17.2％（2024年現在）。マップによると関東圏の東京都、千葉県、埼玉県、関西圏の大阪府、奈良県、兵庫県、京都府、滋賀県、そして中京