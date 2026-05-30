All About ニュース編集部では、2026年4月27日、全国20〜60代の男女300人を対象に、映画に関するアンケートを実施しました。その中から、劇場に見に行きたい「5月公開のアニメ映画」ランキングの結果をご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」／38票2位にランクインしたのは、劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』です。原作小説やテレビアニメでも絶大な人気を誇るフ