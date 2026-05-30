◆チームはここまで貯金2、快進撃の立役者が…ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が29日（日本時間30日）、本拠地レート・フィールドでのタイガース戦に「2番・一塁」でスタメン出場。3回の第2打席に内野ゴロを放った際に右足を痛め、途中交代した。2点を追う3回の第2打席、一死一塁で二ゴロを打った際に一塁へ全力疾走。併殺は回避したものの、すぐに右太もも裏を気にする仕草を見せた。すぐさま監督やトレーナーが駆