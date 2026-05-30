女優でタレントのMEGUMI（44）が29日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。仕事が途絶えた時期について語った。約10年前から石川県金沢市でカフェを経営しているMEGUMI。そのきっかけについて、「人生の師匠がいるんです。師匠にある日、呼び出されて、“まだまだお子さんに教えていかないといけないことがあるけど、芸能界だけだともしかしたら厳しいかもしれない。ちゃんと世の中とつながるのに一番いい