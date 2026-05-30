◆米男子プロゴルフツアーチャールズ・シュワブチャレンジ第２日（２９日、米テキサス州コロニアルＣＣ＝７２８９ヤード、パー７０）第２ラウンド（Ｒ）が行われ、１９位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は６バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算９アンダーで首位と１打差の２位に浮上して決勝Ｒに進んだ。久常涼（ＳＢＳホールディングス）は同じく１９位で５バーディー、３ボギーの６８で回り、６アンダーでの１５位