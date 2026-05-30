「トランプ・ケネディ・センター」に名称が変更された総合文化施設の標識＝29日、米ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米首都ワシントンの連邦地裁は29日、ワシントンの総合文化施設ケネディ・センターの理事会が「トランプ・ケネディ・センター」に名称を変更したのは手続きに問題があるとして、トランプ大統領の名前を削除するよう命じた。地裁判事は、理事会には独断的な判断で改称を決める権利はないとし「変更できる