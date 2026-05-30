5月29日、日本バスケットボール協会（JBA）は、6月2日より福岡県福岡市にて開催予定の「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」について、台風6号の接近に伴う開催予定状況を発表した。 JBAは大会参加者ならびに関係者、来場者の安全を最優先としつつ、主催者とも確認を行い、29日17時の時点では「予定通り開催」すべく準備を進めているという。ただし、今後の天候状況や公共交通機関の運行状況によっては、大