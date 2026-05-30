29日午後、山形市の中古住宅で軒天の補修工事をしていた大工の男性(76)が転落し、腰の骨を折るなどの大ケガをしました。 山形警察署によりますと、29日午後5時過ぎ、山形市下条町二丁目の中古住宅で、足場に乗り、軒天の補修工事をしていた東根市本丸三丁目の大工の男性(76)が約2メートル下のコンクリートの地面に転落しました。この事故で男性は急性硬膜化血腫と腰椎骨折の大ケガをしました。男性は２人で作業をして