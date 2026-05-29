ジュエリーブランド「ボロロ（bororo）」が、初の旗艦店「bororo Aoyama」を東京・南青山にオープンする。営業開始日は5月30日。【画像をもっと見る】店舗は、南青山のFROM 1stビルの2階に位置。空間設計はデザインスタジオ「FLOOAT」が手掛け、Stone、Craftsmanship、Travelというボロロが大切にしてきた3つの軸を体験できる場となっている。店頭では、ブランドのシグネチャーラインである「Rock」シリーズから地金のみで製