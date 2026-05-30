◇ナ・リーグパドレス−ナショナルズ（2026年5月29日ワシントン）パドレスの松井裕樹投手（30）が29日（日本時間30日）、敵地でのナショナルズ戦に3回途中から2番手で救援登板。2回1失点で今季初失点した。先発・ジオリトが3回、クルーズに適時打を浴びて4点目を失い、さらに2死満塁にピンチを広げたところで降板。2番手としてマウンドに上がった松井はルイーズを右飛に打ち取り、傷口を広げなかった。イニングをまた