シンガポールを訪問している小泉防衛大臣は30日、ニュージーランドのペンク国防相、オーストラリアのマールズ副首相兼国防相と会談し、自衛隊の装備の移転を巡り協議した。3カ国の防衛閣僚による会談は、今回が初めてで、日本時間の午前8時20分頃、始まった。オーストラリアは、海上自衛隊の最新鋭護衛艦「もがみ」型をベースとした新型艦の共同開発を決めていて、ニュージーランドも「もがみ」型に関心を示している。会談の冒頭、