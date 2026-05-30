二宮和也（42）が30日、Xを更新し「とんでもない異変に巻き込まれてる…？」とつづった。二宮は、米アカデミー賞の公式Xが投稿した動画を引用しているが、そこには25年の主演映画「8番出口」の1シーンが織り込まれており「これがなんだか分かる見識者の方いらっしゃいませんか…？」と問いかけた。二宮が投稿した約1時間前には「8番出口」の川村元気監督（47）がXを更新。「米アカデミー賞公式Xに8番出口？？トゥルーマンショーと