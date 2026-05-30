ロバーツ監督が会見で明らかに米大リーグ、ドジャースからビッグニュースが舞い込んだ。29日（日本時間30日）の本拠地フィリーズ戦前、キム・ヘソン内野手のマイナー降格が明らかになり、デーブ・ロバーツ監督は会見でその意図を明言している。キム・ヘソンは今季開幕をマイナーで迎えたが、4月にメジャーへ昇格。ここまで43試合に出場し、打率.259、11打点、1本塁打、OPS.651をマークしていた中で、再びマイナー降格を余儀な