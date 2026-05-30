大リーグ機構（MLB）とオーナー側が「伝家の宝刀」を抜いた。【もっと読む】阪神・佐藤輝明の背後にあの広告代理店の影も見え隠れ日本時間29日、新労使協定に向けて選手会側に年俸総額の上限を定める「サラリーキャップ制」の導入を提案したのだ。選手側のストライキでシーズンが中断した1994年以来、約30年ぶりの正式な提案。総年俸を1億7120万〜2億4530万ドル（約272〜390億円）とするものだ。「ファンは他のスポーツ同様