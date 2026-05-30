「全体的に自分の制球力と格闘していた感じ。自分の投げたいところに投げれていないフラストレーションというか、そういうのと戦っていた感じですかね」【もっと読む】（1）阿部監督の暴行事件は巨人にとって“渡りに船”だったか…異様に早い「解任判断」の裏側日本時間28日のロッキーズ戦。大谷翔平（31=ドジャース）は初回に菅野智之（36）から中堅に自らを援護する9号本塁打を放つと、投げては6回無安打1失点で5勝目（2敗）