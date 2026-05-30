トランプ米大統領が29日（現地時間）、イランとの終戦交渉に関連して最終決定を下すとして招集したホワイトハウスの状況室会議が終了したと、AFP通信やニューヨーク・タイムズ（NYT）などが報じた。AFP通信はホワイトハウス関係者の話を引用し、「トランプ大統領がイランとの平和合意について『最終決定』を出すと明らかにしていた会議を終えた」と伝えた。これに先立ちトランプ大統領は同日午前、ソーシャルメディア「トゥルース