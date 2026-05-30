第9回全国同時地方選挙の期日前投票初日の投票率が11．6％を記録し、歴代地方選挙で最高値となった。中央選挙管理委員会は29日、午前6時から午後6時まで行われた期日前投票の結果、全有権者4464万9908人のうち518万486人が投票したと発表した。今回の初日の期日前投票率は11．6％と集計された。これは2022年第8回地方選挙の初日の期日前投票率10．18％より1．42ポイント高い。地域別には全羅南道が22．31％で最も高く、次いで全羅