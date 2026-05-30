マウスコンピューターは、公式ECサイトにて「初夏のパソコンセール」を6月3日10時59分まで開催している。期間中は、ノートPCやデスクトップPC、ゲーミングPC、クリエイター向けPCなどが特別価格で販売され、最大7万円オフとなるモデルも用意される。【写真】7万円オフの注目ゲーミングPCとは…？対象製品には、普段使いやビジネス用途に適した「mouse」ブランドのほか、ゲーム向けブランド「G TUNE」、クリエイター向けブラン