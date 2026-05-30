【WWE】SMACK DOWN（5月22日・日本時間23日／ケンタッキー・レキシントン）【映像】美女レスラー、“頭ポンポン”されブチギレ女子グランドスラム達成者の超強力タッグの裏で、不穏な空気。ともにトッププレイヤーの自負か、”自分が上”とタッグパートナーなのにバチバチ。「頭ポンポン」や「フォール強奪」など女帝が最狂女王への侮辱プレイ連発にファンから「なんかギスギス」「お互い罵り合