亀田製菓の「ハッピーターン」公式X（旧Twitter）は5月29日、投稿を更新。50周年を報告しました。【画像】ハッピーターンの歴史「今日、買いに行きます」同アカウントは「50年間、ありがとうございます。【ハッピーターンズデー】」とつづり、1枚の画像を投稿。オイルショックで世の中に元気がなかった時代に「みんなに幸せが戻ってきますように」という願いを込めて名付けられた誕生秘話や、「食べだしたら止まらない"魔法の粉"」