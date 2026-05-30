26日のカージナルス戦で投球するブルワーズのウリベ＝ミルウォーキー（ロイター＝共同）米大リーグ機構は29日、ブルワーズのウリベ投手に1試合の出場停止処分と罰金を科したと発表した。26日のカージナルス戦で八回表に相手ベンチに向かって、不適切な態度を取った。異議を申し立てたため、処分は保留される。（共同）